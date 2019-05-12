По факту смерти Доренко будет проведено дополнительное расследование

По факту смерти главного редактора радио "Говорит Москва", журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая после падения с мотоцикла от, как было сказано ранее, разрыва аорты, будет проведена повторная судебно-медицинской экспертиза. Которая займет около недели.

Об этом ИА "Интерфакс" сообщил гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

"Они сами сейчас не знают временной лаг, то есть сколько времени это займет", - отметил Мамонтов. Уточнив, что специалисты "будут стараться побыстрее все сделать".

При этом собеседник агентства акцентирует, что "речь идёт не столько о повторной экспертизе, сколько о более подробном исследовании дополнительных данных".

Соответственно, прощание с журналистом, ранее обозначенное на 12 мая, после чего тело Доренко предполагалось кремировать, переносится - на фоне заявлений дочерей Доренко от первого брака того плана, что их отца могли отравить.

"Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко - Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен", - сказано.

"Говорит Москва" цитирует судмедэксперта, по словам которого теперь "необходимо дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке".

Специалист заметил, что, как правило, оно занимает три недели, "но сейчас будет максимально ускорено".