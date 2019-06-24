Россия и Южная Корея укрепят сотрудничество в торговле и инновациях

Российская Федерация и Республика Корея официально начали переговоры, нацеленные на подписание двустороннего Соглашения о свободной торговле, которое должно способствовать активизации экономического сотрудничества и товарооборота между нашими странами. Кроме того, в Корее начал работу "Российско-корейский инновационный центр".

Об официальном старте переговоров сообщили в министерстве промышленности, торговли и ресурсов РК. Как отмечено в пресс-релизе ведомства, принципиальное решение начать переговоры было принято год назад - во время визита президента РК Мун Чжэ Ина в Россию. До конца мая текущего года стороны завершили подготовительные процедуры и теперь начали сами переговоры.

Как отмечают южнокорейские СМИ, российский рынок серьёзно привлекает корейских инвесторов, которые видят в РФ большой потенциал. В качестве наиболее перспективных направлений для инвестиций в Россию корейцы назвали здравоохранение, логистику, туризм и ряд других.

Кроме того 21 июня в южнокорейском городе Инчхон прошла торжественная церемония открытия "Российско-корейского инновационного центра". Решение о его создании также было принято в ходе российско-корейского саммита в Москве в июне прошлого года. Ожидается, что центр будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных высокотехнологичных сферах. Среди главных направлений работы центра названы поддержка сотрудничества в сфере передовых технологий, совместные исследования и разработки, обмен между стартапами, малыми, средними, венчурными предприятиями и пр. По мнению экспертов сочетание российских инноваций и знаний в фундаментальных направлениях науки может быть хорошо дополнено корейскими информационными технологиями.