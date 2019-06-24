Самый популярный в истории. Продан миллион браслетов Xiaomi Mi Band 4

В течение восьми первых дней с момента старта продаж браслета Xiaomi Mi Band 4 покупатели в Китае приобрели более одного миллиона устройств, пишет GSM Arena со ссылкой на местные источники.

Каждый час, по данным Xiaomi, фанаты приобретают около пяти тысяч браслетов нового поколения.

Отличительной особенностью Mi Band 4 стал цветной экран. Кроме того, браслет получил расширенные "спортивные" функции, возможность менять темы оформления экрана, функции управления музыкой.

С 16 июня Mi Band продается в Китае по цене от 169 юаней (около 1600 рублей). В Европе новинка поступит в магазины 26 июня. Браслет поменяет название на Mi Smart Band 4 и будет стоить 35 евро (2500 рублей).

На AliExpress устройство (глобальная версия) также стоит около 2500 рублей для российских покупателей.