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24.06.2019 22:05
Рубрика: Дороги

Тариф системы "Платон" проиндексируют с 1 июля

Текст: Марина Гусенко
Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Отмечается, что размер индексации снизят более, чем вдвое от величины накопленной инфляции. А сейчас действует льготный тариф - 1,9 рубля за километр.

Постановление правительства о повышении тарифа подпишут в ближайшее время, также уточняют в ведомстве.

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Изначально планировалось индексировать тариф на размер инфляции, но это решение переносилось трижды - с 2016 по 2018 годы.

Для того, чтобы снизить нагрузку на организации и обеспечить плавность изменения инфраструктурного тарифа Минтранс отказался от одномоментной индексации на весь размер накопленной инфляции. Этот показатель будет достигнут в течение трех лет.

"С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит - 2,20 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года - 2,35 рубля", - сказал Дитрих. Потом тариф будет повышаться ежегодно с 1 февраля на уровень годовой инфляции, который, по прогнозам, будет составлять четыре процента.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Минтранс отметил рост регистрации физлиц в системе "Платон"

Всего в госсистеме "Платон" зарегистрировано 1,2 миллиона машин. В Дорожный фонд поступило за время ее работы 77 миллиардов рублей. На эти деньги отремонтировали более двух тысяч километров дорог, восстановлены и построены больше 30 мостов в 40 регионах.