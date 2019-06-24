Тариф системы "Платон" проиндексируют с 1 июля

Отмечается, что размер индексации снизят более, чем вдвое от величины накопленной инфляции. А сейчас действует льготный тариф - 1,9 рубля за километр.

Постановление правительства о повышении тарифа подпишут в ближайшее время, также уточняют в ведомстве.

Изначально планировалось индексировать тариф на размер инфляции, но это решение переносилось трижды - с 2016 по 2018 годы.

Для того, чтобы снизить нагрузку на организации и обеспечить плавность изменения инфраструктурного тарифа Минтранс отказался от одномоментной индексации на весь размер накопленной инфляции. Этот показатель будет достигнут в течение трех лет.

"С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит - 2,20 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года - 2,35 рубля", - сказал Дитрих. Потом тариф будет повышаться ежегодно с 1 февраля на уровень годовой инфляции, который, по прогнозам, будет составлять четыре процента.

Всего в госсистеме "Платон" зарегистрировано 1,2 миллиона машин. В Дорожный фонд поступило за время ее работы 77 миллиардов рублей. На эти деньги отремонтировали более двух тысяч километров дорог, восстановлены и построены больше 30 мостов в 40 регионах.