Ученые выяснили, какое количество алкоголя отключает силу воли

Всего одна кружка пива или бокал вина способны пошатнуть волевые механизмы. К этому выводу пришли нейробиологи из Университета Сассекса, пишет MedicalXpress.

Ученые сосредоточились на изучении умеренного потребления алкоголя, то есть не вызывающего каких-либо поведенческих проблем - импульсивности, агрессии, рискованных поступков. Ведущий автор исследования доктор Сильвана Де Пирро пояснила, что их эксперимент показывает, насколько безопасны допустимые дозы алкоголя в крови водителя. Оказалось, что даже небольшое количество спиртного способно пошатнуть силу воли и самоконтроль.

Исследователь говорит, что измерить способность к самоконтролю было довольно сложно, поскольку на ответы людей часто влияют плохой самоанализ, желание соответствовать ожиданиям или неспособность понять вопрос. Поэтому ученые использовали метод для исследования бессознательных волевых механизмов.

Когда физический стимул (вспышка света или звук) следует за произвольным действием (к примеру, движением рукой), человеку кажется, что стимул произошел раньше, чем в действительности, а действие - позже, чем это было на самом деле. То есть мозг "сближает" во времени волевое действие и физический стимул. Ученые полагают, что это свойство мозга напрямую связано с волевым чувством.

Участникам эксперимента предложили выпить алкогольный напиток в дозировке, пропорциональной индексу массы тела каждого, чтобы получить в крови концентрацию алкоголя, разрешенную при вождении автомобиля. Оказалось, что эти дозы еще сильнее "сблизили" в мозге произвольные действия и физические стимулы. Ученые полагают, что даже небольшое количество алкоголя приводит к тому, что человек начинает преувеличивать свои водительские способности. А слишком сильная уверенность в этом чревата опасными действиями, говорят исследователи.