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Рубрика: Легковые авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Всего, по данным МВД, в прошлом году было угнано и украдено 42,7 тыс. машин. Сейчас угонщики вооружены весьма современными приспособлениями, помогающими вскрыть даже самые "умные" противоугонные комплексы. Как им противостоять рассказали в Роскачестве.

Отмечается, что самое эффективное средство защиты авто от угона - это нанесение на него аэрографии. Ведь если автомобиль сильно выделяется из потока машин, то угонять его рискованно - он привлекает внимание.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Какие машины лучше защищены от похищений

Не помешает также противоугонная "метка" - это небольшой брелок с электронным устройством, принимающим и передающим сигналы в определенном диапазоне частот. Его нужно хранить при себе, без него автомобиль не заведется.

Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.

Может сдержать угонщиков замок на рулевое колесо и коробку передач типа мультилок. Он не гарантирует защиту от угонов, но увеличивает шансы на то, что угонщик не захочет разбираться с этими замками и переключится на другое авто.

Кстати, лучшие сигнализации сейчас - спутниковые, представляющие собой гибрид сотовых и спутниковых технологий, говорят в Роскачестве.

Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

#Роскачество #угоны