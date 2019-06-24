ВЦИОМ: Россияне не хотят работать меньше

Только половина россиян готова к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Выяснилось, что не всем по душе предложение больше отдыхать, с пользой для себя и семьи использовать высвободившееся время. Целых 48 процентов респондентов не поддержали идею о рабочей четырехдневке.

Еще 17 процентов граждан заявили, что им все равно. И только 29 процентов жителей РФ хотели бы трудиться четыре дня в неделю.

Среди тех, кто хотел бы посещать офис как можно реже, в основном 25-34-летние жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников.

А вот, кто отрицательно относится к сокращенной рабочей неделе, так это пожилые люди (60 лет и старше), проживающие в небольших населенных пунктах (100-950 тысяч человек). Дело в привычке, считают эксперты.

"Перспектива радикального сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян. Страхи связаны с вероятным сокращением получаемого дохода", - цитирует РИА Новости генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.