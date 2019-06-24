Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.

"Как правило, у человека снижается вес, потому что пропадает аппетит. Появляется отвращение к мясу. Еще из признаков - бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин", - сообщила Землянухина, чьи слова приводит "Вечерняя Москва".

По словам врача, перечисленные симптомы нельзя назвать стопроцентными, но их можно отнести к достаточно характерным признакам рака.

Ранее британские медики заявили, что по рукам человека можно определить наличие онкологических заболеваний. Землянухина считает, что отекшие пальцы и изменившаяся структура ногтевых пластин могут свидетельствовать не только об онкологии, но и о болезнях легких.

"Ногти, как часовые стекла, и пальцы, как барабанные палочки, - симптомы, которые еще наши старые профессора использовали в диагностике. Но я не знаю способа дифференцировать, что это - рак, или пневмосклероз, или целый ряд других заболеваний - без индивидуального анализа", - подчеркнула она.

Ранее "РГ" сообщала, что в Сибири нашли средство против рака, устойчивого к химиотерапии.