Законопроект об амнистии внесен в парламент Беларуси

Законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от гитлеровских оккупантов одобрен президентом страны. Документ уже внесен в национальный парламент, сообщила представитель МВД республики Жанна Батурицкая, на информацию которой 24 июня ссылается БЕЛТА.

Традиционно, пояснила полковник внутренней службы, предлагается освободить лиц, которые совершили нетяжкие преступления. Это несовершеннолетние, женщины и мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, беременные женщины, пенсионеры, инвалиды I и II группы, больные онкологическими заболеваниями.

Законопроектом предусматривается сокращение отдельной категории осужденных срока на один год, а несовершеннолетним - на два года. Правда, по словам Батурицкой, амнистия будет применяться только к лицам, которые положительно характеризуются и полностью возместили ущерб, причиненный преступлением. Кроме того, она не будет распространяться на тех, кто ранее ею уже воспользовался, но вновь совершил преступление. Это же относится к особо опасным рецидивистам и тем, кто злостно нарушает установленный порядок отбывания наказания.

Предполагается, уточнила представитель министерства, что амнистия не будет распространяться и на тех, кто совершил преступления против жизни и здоровья человека, против половой неприкосновенности, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой, коррупционные преступления.

В МВД полагают, что реализация закона не повлечет за собой ухудшения криминогенной обстановки в республике. "Амнистия применяется, как правило, к лицам, которые впервые осуждаются к лишению свободы, - уточнила Жанна Батурицкая. - Освобождаются те, кто осужден за преступления, не относящиеся к категории тяжких либо не представляющие большой общественной опасности".

Законопроект разрабатывался по поручению главы государства Министерством внутренних дел совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными ведомствами, резюмирует агентство.