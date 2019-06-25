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Рубрика: В мире

Белый дом огласил темы переговоров Трампа с Путиным

Фото: REUTERS/Grigory Dukor Фото: REUTERS/Grigory Dukor
Фото: REUTERS/Grigory Dukor

Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Главы государств обсудят темы региональной безопасности, ситуацию на Украине, а также Иран, Сирию, вопрос Ближнего Востока, а также контроль над вооружением и отношения Москвы и Вашингтона.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Представитель администрации США отметил, что это всего лишь предполагаемый набор тем. Не исключено, что одной из тем обсуждения может также стать ситуация в Венесуэле, передает РИА Новости.

Как отметили в Белом доме, с российским главой запланирована "встреча, а не формальный саммит". Время и дата встречи не называются. Всего у американского президента состоится восемь встреч, в том числе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой КНР Си Цзинином.

В Кремле ранее заявили, что все встречи Владимира Путина на саммите G20 будут посвящены теме мира. Что касается возможности встречи лидера России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков призвал дождаться "двадцатки".

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Россия и США Дональд Трамп
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