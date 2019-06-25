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25.06.2019 14:06
Рубрика: Легковые авто

BMW показала новинку, которую никогда не выпустит

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Баварский автопроизводитель представил своё видение экологичного спорткара под названием BMW Vision M Next. Его можно было бы назвать формальным преемником BMW i8, но нужно понимать, что перед нами даже не концепт, а именно квинтэссенция идей компании, которые будут постепенно воплощаться в серийных автомобилях марки.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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В компании говорят, что вдохновлялись культовым BMW Turbo, представленным в далёком 1972 году, и серийным гибридным спорткаром BMW i8. Главные дизайнерские тренды будущего: клиновидная форма, приземистость, двери типа "крыло чайки" и "поразительная цветовая гамма".

В салоне тоже царит минимализм и тоже футуристичный: главное, как считают в BMW, ничего не должно отвлекать водителя от эмоций, получаемых во время вождения, поэтому все основные элементы сосредоточены в поле зрения пилота.

Фото: Пресс-служба BMW.

Поэтому концепция такая: выдающаяся горизонтальная рулевая колонка с рулём с сенсорными органами управления, за ним на Х-образной растяжке закреплена пара изогнутых дисплеев, а третьим измерением служит лобовое стекло с функцией проецирования изображения. Отображаемые данные в зависимости от режима вождения меняются, позволяя водителю оставаться максимально сконцентрированным на дороге.

О силовой установке нового BMW Vision M Next рассказали в три раза меньше, чем о классных материалах отделки и общей дизайнерской философии. Известно, что это бензин-электрический гибрид с суммарной отдачей компонентов установки порядка 600 л.с.

Фото: пресс-служба Renault
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С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч. Есть функция "Boost+", которая позволяет увеличить отдачу агрегатов ещё больше. Чисто на электричестве BMW Vision M Next может проезжать до 100 км. Привод можно выбирать между задним и полным.

Для сравнения, гибридный BMW i8 располагает мощностью 374 л.с., разгоняется до "сотни" за 4.4 секунды и может проехать без ДВС до 55 км. Цена на BMW i8 Coupe начинается от 9 810 000 рублей, купить i8 Roadster, который, кстати, на 0.2 секунды проигрывает в спринте купе, можно от 11 490 000 рублей.

Фото: Пресс-служба BMW.
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#BMW