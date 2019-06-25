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25.06.2019 23:38
Рубрика: Спорт

Брейк-данс стал олимпийским видом спорта

Текст: Илья Зубко (Минск)

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал журналистам об итогах сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне, на которой были приняты несколько важных решений. Сразу же после сессии МОК глава ОКР вернулся в Минск, где проходят II Европейские игры.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
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- Самый важный вопрос, который обсуждался - добавление четырех видов спорта в программу летних Игр-2024 в Париже. Очень приятно, что тот вид, в котором мы выиграли первую золотую медаль юношеской Олимпиады, брейк-данс, будет представлен на летних Играх во Франции. Кроме того, на этой Олимпиаде будут представлены скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание, - рассказал Станислав Поздняков.

На вопрос, можно ли вообще считать брейк-данс спортом, глава ОКР ответил так: "Брейк-данс является спортом, это мое личное мнение. В нем присутствует физическая активность, которая может быть даже выше, чем в некоторых классических олимпийских видах. Он интересен молодежи, собирает публику. На юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе на этом мероприятии трибуны были заполнены. Это интересно, востребовано, тем более в городской среде, в которой будут происходить Игры в Париже".

Также Поздняков прокомментировал выбор МОК итальянских Милана и Кортина д’Ампеццо в качестве места проведения зимней Олимпиады-2026. На эти Игры также претендовала Швеция.

- Большинство экспертов и членов МОК, с которыми мне удалось пообщаться на эту тему, говорили о том, что выбор в первую очередь обусловлен большим опытом итальянской стороны в проведении крупнейших международных спортивных стартов, особенно в зимних видах спорта, - подчеркнул президент ОКР. - Вторая составляющая - большое количество публичной поддержки, которую получила итальянская сторона. Ну и самое важное - правительственные гарантии у итальянской заявки были сильнее, чем у шведской. Не секрет, что в Швеции происходит смена правительства, и де-факто полностью подтвердить гарантии эта страна не смогла. Я думаю, что это повлияло на выбор. Потому что в противном варианте мог выиграть Стокгольм, который никогда не проводил зимние Игры.

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