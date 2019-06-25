Центральный блок сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX снова потерпел неудачу при приземлении на платформу в Атлантике.

Компания вела прямую трансляцию запуска на своем канале в Youtube. Falcon вывел на орбиту 24 военных спутника и атомные часы для наведения космических аппаратов на дальние объекты Солнечной системы.

Запуск, отложенный на 3 часа, прошел в штатном режиме. Отделение и посадка боковых ускорителей также были произведены успешно. Боковые ступени одновременно приземлились на космодроме на мысе Канаверал. А центральный блок, как видно на кадрах трансляции, снова "промахнулся" мимо плавучей платформы "I still love you" у побережья Флориды.

О причинах пока не сообщается. Добавим, что это третий запуск сверхтяжелого Falcon и вторая потеря центрального блока. Первая неудача случилась в феврале прошлого года. Тогда были неполадки в двигателях.