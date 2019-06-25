Чемпион НБА сделал предложение покинувшему ЦСКА Нандо де Коло

Экс-баскетболист московского ЦСКА Нандо де Коло получил предложение о подписании контракта от чемпиона НБА "Торонто Рэпторс". Об этом сообщает TSN.

По данным amicohoops.net, "Рэпторс", цвета которых де Коло уже защищал в сезоне-2013/14, предлагают экс-армейцу 1,8 миллиона долларов в год. Зарплата игрока в российском клубе составляла примерно три миллиона долларов в сезон.

Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 года по июнь 2019-го. В составе московской команды он дважды выигрывал Евролигу и стал пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Всего за армейцев он провел 292 игр, в среднем набирая по 16,4 очка, делая 2,9 подбора и 3,9 передачи.

Ранее де Коло также играл за клуб НБА "Сан-Антонио", испанскую "Валенсию", французский "Шоле". В регулярном чемпионате НБА он принял участие в 119 матчах, в которых в среднем зарабатывал 3,8 очка.