Число погибших при взрывах на юге Казахстана увеличилось

Число погибших в результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана выросло до двух человек. Об этом сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин.

"Один гражданский и один военнослужащий", - сказал премьер на заседании правительства, чьи слова приводит РИА Новости.

Напомним, что накануне на одном из арсеналов, расположенных рядом с городом Арысь в Туркестанской области, вспыхнул пожар. В результате начали взрываться боеприпасы. Власти объявили в городе с населением 44,3 тыс. человек режим ЧС, жителей эвакуировали. По последним данным, пострадали более 160 человек, 89 из них госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с веществами, предоставляющими опасность для окружающих".