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Дэнни Бойл планирует снять продолжение хоррора "28 дней спустя"

Новости
    25.06.2019, 12:20
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Культовая зомби-хоррор-дилогия, запущенная фильмом 2002 года "28 дней спустя", может превратиться в трилогию.

Как рассказал режиссёр ленты Дэнни Бойл, у него и сценариста Алекса Гарленда, есть идеи - и отличные - по поводу триквела.

В интервью The Independent Бойл признал, что сейчас трудно говорить о конкретике, так как пока реализации проекта мешает множество факторов - "довольно скучных".

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
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Тем не менее от самой идеи Дэнни не отказывается (тем более что после увольнения из новой части "бондианы" у него появилось свободное время).

В работе над второй частью - "28 недель спустя" (2007) - Бойл и Гарленд, напомним, участвовали лишь в качестве исполнительных продюсеров.

Как уточнил Бойл, третья часть могла бы называться "28 месяцев спустя" или "28 лет спустя". Предпочтительнее - "месяцев", потому что тогда будет проще с названием четвёртой части. "Не "28 десятилетий" же потом называть", - приводит Bloody Disgusting слова Бойла.

Наш обзор на "28 дней спустя" - здесь.

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