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Рубрика: Общество

Депутат Рады Береза вновь оскорбил российскую журналистку Скабееву

Российская журналистка Ольга Скабеева и представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза вновь столкнулись в стенах ПАСЕ.

Во время прямого включения из Страсбурга в рамках телепрограммы "60 минут" на канале "Россия" Береза прервал интервью с завкафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным. Скабеева предположила, что украинец хотел бы извиниться за провокацию, которую он устроил здесь же 24 января. Тогда он толкнул журналистку, которая пыталась задать вопрос вице-спикеру Рады Ирине Геращенко. Однако депутат весьма фамильярно высказался о самой Скабеевой и ее муже.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Вы все время упоминаете: "Береза, Береза". Неужели больше ни один мужчина не задевает вас, и больше никого в вашей фантазии нет?" - спросил украинский делегат. И предположил, что все дело в муже Скабеевой, имея в виду соведущего программы Евгения Попова.

Скабеева обратила внимание, что Береза на этот раз продолжает грубить, но уже на русском языке, хотя ранее он называл это "предательством интересов официального Киева". Депутат отметил, что знает четыре языка, включая русский.

Журналистка напомнила, что для Березы это был последний день работы в ПАСЕ, а потому он решил устроить "последний перформанс".

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