Толкнувший Скабееву депутат заявил, что не верит в серьезность угроз

Украинский депутат Борислав Береза, оскандалившийся в стенах ПАСЕ, заявил, что не принимает всерьез угрозы со стороны российских публичных деятелей, осудивших его агрессивное поведение в адрес журналистки Ольги Скабеевой.

Напомним, во время пресс-подхода вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко Береза толкнул Скабееву, которая, по его мнению, мешала проводить съемку. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал этот эпизод и отказ депутата извиняться в том духе, что "обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".

Однако Береза в ответ на вопрос "Громадского телевидения" заявил, что не считает эти слова серьезной угрозой.

"Если бы что-то было более-менее серьезное, они [СБУ] бы сообщили", - приводит его слова в телеэфире РИА Новости.

Береза добавил, что не будет менять привычный образ жизни, отказываться от пеших прогулок в Киеве, использования личного и общественного транспорта и нанимать охрану.

"Почему я должен что-то менять?" - сказал он.