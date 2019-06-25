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25.06.2019 17:47
Рубрика: В мире

Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу

Текст: Сергей Новиков
Сотрудники полиции Армении взяли под стражу экс-президента страны Роберта Кочаряна, арест которого ранее санкционировал Апелляционный суд страны. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Фото: Асатур Есаянц/Sputnik Фото: Асатур Есаянц/Sputnik
Фото: Асатур Есаянц/Sputnik

Сообщается, что Кочарян сам приехал в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-центр".

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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Напомним, что ранее Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и повторно арестовал его, а также отправил уголовное дело в суд на новое следствие. После оглашения решения суда сотрудникам полиции было предписано направиться к месту пребывания Кочаряна и взять его под арест.

В мире экс-СССР Армения
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