Экс-президента Армении Кочаряна взяли под стражу

Сообщается, что Кочарян сам приехал в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-центр".

Напомним, что ранее Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и повторно арестовал его, а также отправил уголовное дело в суд на новое следствие. После оглашения решения суда сотрудникам полиции было предписано направиться к месту пребывания Кочаряна и взять его под арест.