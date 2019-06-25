В Армении повторно арестовали бывшего президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и повторно арестовал его. Об этом сообщает РИА Новости.

"Апелляционный суд решил отменить решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и применить в его отношении арест", - сказал судья Армен Даниелян. Внесенная ранее за освобождение Кочаряна сумма залога подлежит возвращению. На обжалование решения у защиты есть 15-дневный срок.

Экс-президент и его защитники во вторник бойкотировали заседание Апелляционного суда. В ходе слушаний рассматривалась жалоба прокуратуры на изменение меры пресечения в отношении бывшего главы государства и жалоба на приостановление производства по делу.

Напомним, что специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кроме того, ему вменяется получение взятки в особо крупных размерах. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году экс-президента уже дважды арестовывали.