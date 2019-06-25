Эксперты оценили потери от ограничений на грузинский алкоголь

"Для Грузии запрет на экспорт вина в Россию был бы катастрофой. Закроются два трети заводов. Половина виноградников придет в негодность, они будут просто никому не нужны", - говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Вино - один из национальных брендов Грузии. Правда, впечатление он производит прежде всего на потребителей на постсоветском пространстве, в основном, на россиян.

Понимая это, Грузия уверенно продвигала свой алкоголь на российском рынке. По итогам 2018 года ее вина уже занимали на полках наших магазинов третью позицию после испанских и итальянских, а по итогам четырех месяцев этого года они вышли на второе место. "Сейчас алкогольная продукция из Грузии занимает 17 процентов в импорте на российском рынке. Это очень высокая доля", - говорит Дробиз.

Конечно, уделяли внимание в Грузии и мировому рынку, и за последние 13 лет в этом направлении было сделано немало. В презентациях грузинского вина были задействованы посольства и торгпредства. Но при этом 65 процентов грузинского вина по-прежнему отправляется на экспорт в Россию, подчеркивает эксперт.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что количество выявленной алкогольной продукции грузинского производства, не соответствующей обязательным требованиям, на российском рынке с 2014 года по 2018 год выросло почти в три раза. В 2018 году было забраковано 203 тысячи литров алкоголя. По понятным причинам, в минсельхозе Грузии тут же ответили, что не видят никаких оснований ставить под сомнение грузинский экспортируемый товар. Похоже, поставщики стали осознавать, что потеря вслед за рынком туристических услуг еще и алкогольного рынка стала вполне реальной.

А найти замену российским покупателям вряд ли удастся. Мировой рынок уже достиг насыщения грузинским вином. Если до 2019 года объемы поставок грузинских вин в Россию и на мировой рынок росли двухзначными цифрами, до 20 процентов, то теперь рост резко замедляется. За четыре месяца этого года поставки на мировой рынок выросли только на 7 процентов, отмечают эксперты.

Помимо вина среди важных направлений грузинского экспорта также фрукты и орехи. На долю России здесь приходится 30 процентов. Но в России доля поставок грузинских овощей и фруктов крайне мала, пояснил "РГ" исполнительный директор Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Так что если вдруг произойдет ограничение грузинского импорта, сильного влияния на отечественный рынок оно не окажет, отметил он.

Конечно, будет найдена замена и черным металлам из Грузии. В этой статье грузинского экспорта Россия также занимает 30 процентов. Россия производит достаточно металла, треть этой продукции экспортирует, поясняет эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев.

При этом рынок Грузии для России не слишком важен. По данным за четыре месяца этого года, Грузия находится только на 65-м месте по объему российского экспорта, отмечает эксперт Центра международной торговли Алексей Саврасов. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года экспорт снизился на 42 процента.