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25.06.2019 10:23
Рубрика: Легковые авто

Электронные системы помощи водителю признаны опасными

Текст: Борис Захаров
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Электронные системы помощи водителю могут не только облегчать управление, но и представлять опасность - к такому выводу пришли эксперты американского страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Согласно исследованию, в котором участвовало более 2 000 американских водителей, виновником аварий, как правило, становятся не сами системы, а неверная интерпретация их действий со стороны водителей.

Фото: пресс-служба Renault
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Акцент был сделан на работе систем Tesla Autopilot, Cadillac's Super Cruise, Traffic Jam Assist (система помощи при движении в пробках) компаний Audi и Acura, комплекса Driving Assistant Plus компании BMW и технологии ProPilot Assist компании Nissan.

Типичный пример - работа комплекса автопилотирования автомобилей Tesla. Почти половина (48%) участвовавших в опросе признались, что при активированной системе считают возможным и нормальным полностью отдать управление машине и отвлекаться на другие дела.

Кстати, в автомобилях других марок такое позволяли себе примерно 30% владельцев. Очень частый случай - когда владельцы при активированном автопилоте неабирали SMS, общались в чатах, смотрели видео и разговаривали по мобильному. Более того, 6% владельцев моделей Tesla признались, что даже спали при активированном автопилоте. Между тем инструкция компании Tesla предписывает не только не спать, а постоянно держать руки на руле и не отвлекаться от дорожной ситуации.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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При опросе 80 владельцев автомобилей Mercedes-Benz E-Class 2017 модельного года участникам исследования показали видео о работе фирменных систем автономного вождения, и лишь половина опрошенных смогла внятно объяснить, что именно происходит в той или иной ситуации, когда были задействованы адаптивный круиз-контроль и система контроля рядности. Например, опрошенные затруднялись уточнить, какие действия им следует предпринять, когда машина, дистанцию до которой удерживал адаптивный круиз, внезапно сворачивала с дороги.

Ключевым выводом исследования стала констатация того, что большинство современных систем автопилотирования формирует у водителей неверный алгоритм поведения за рулем. Выяснилось также, что водители не знают и не считают нужным знать особенности работы такой бортовой электроники в полном объеме.

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