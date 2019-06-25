Эрдоган обозначил сроки получения российских комплексов С-400

Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 начнутся уже в июле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на мероприятии правящей партии.

По словам турецкого лидера, вопрос получения новых вооружений связан с суверенными правами страны, Анкара от ранее принятого решения "не отступит", несмотря на угрозы со стороны США.

Напомним, Турция решила приобрести четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" стоимостью 2,5 миллиарда долларов. По данным министра обороны Хулуси Акара, размещение их начнется в октябре 2019 года.

Между тем США и НАТО требуют от Анкары отказаться от систем в связи с их несовместимостью с обороной альянса. Вашингтон обещал также заблокировать программу по поставкам турецкой стороне новейших истребителей F-35.