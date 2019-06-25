ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит на данный момент предпосылок для роста стоимости автомобильного топлива из-за окончания с 1 июля срока действия соглашения между правительством и нефтяными компаниями по контролю за ценами. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, сейчас созданы все необходимые механизмы для стабильных цен на топливо. "Ресурсная обеспеченность существует, резервы созданы по бензину на уровне прошлого года, по дизелю - больше, чем в прошлом году. Зимнего топлива качественного стало выпускаться больше - во время модернизации НПЗ это произошло, раньше у нас возникали проблемы с недостаточностью именно зимнего дизеля", - рассказал Голомолзин (цитата по ТАСС).

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что правительство не станет продлевать соглашение с нефтяниками по контролю за ценами на бензин на розничном и мелкооптовом рынках. По мнению собеседников издания, такое решение не приведет к подорожанию топлива.

Стороны договорились о контроле за ценами в прошлом году на фоне резкого роста стоимости топлива на заправках. Соглашение, действующее до 1 июля, позволило тогда остановить этот рост.