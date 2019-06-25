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25.06.2019 15:22
Рубрика: Бензин

ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливо

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит на данный момент предпосылок для роста стоимости автомобильного топлива из-за окончания с 1 июля срока действия соглашения между правительством и нефтяными компаниями по контролю за ценами. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Фото: iStock
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По его словам, сейчас созданы все необходимые механизмы для стабильных цен на топливо. "Ресурсная обеспеченность существует, резервы созданы по бензину на уровне прошлого года, по дизелю - больше, чем в прошлом году. Зимнего топлива качественного стало выпускаться больше - во время модернизации НПЗ это произошло, раньше у нас возникали проблемы с недостаточностью именно зимнего дизеля", - рассказал Голомолзин (цитата по ТАСС).

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что правительство не станет продлевать соглашение с нефтяниками по контролю за ценами на бензин на розничном и мелкооптовом рынках. По мнению собеседников издания, такое решение не приведет к подорожанию топлива.

Стороны договорились о контроле за ценами в прошлом году на фоне резкого роста стоимости топлива на заправках. Соглашение, действующее до 1 июля, позволило тогда остановить этот рост.