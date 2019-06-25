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25.06.2019 15:25
Рубрика: Легковые авто

Geely впервые показала новый Atlas, который появится в России

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Geely. Фото: Пресс-служба Geely.
Фото: Пресс-служба Geely.

Geely распространила официальные фотографии нового поколения Atlas. Машину впервые можно во всех подробностях рассмотреть как снаружи, так и внутри.

Автомобиль похож на актуальный Atlas только сбоку - у него осталась фирменная подоконная линия, а изменения здесь заметны лишь на крыльях. Зато спереди это совсем другой кроссовер. Бросаются в глаза новая решетка радиатора с иначе сформированными "концентрическими кругами" и полностью светодиодная оптика, а крышка капота стала рельефнее. В результате машина получила более "взрослый", агрессивный внешний вид.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Сзади новый Atlas можно будет узнать по надписи Geely на хромированной полоске, где прежде красовался логотип компании, и трехмерному рисунку задних фонарей. Пятая дверь стала массивнее, за счет чего высота погрузки станет ниже. Другие бамперы повлияли на габаритные размеры машины. Она на 25 мм длиннее (4 544 мм) при той же колесной базе в 2 670 мм.

Фото: Пресс-служба Geely.

Интересные изменения произошли в салоне. Приборная панель стала цифровой, тачскрин мультимедийной системы вырос в размерах, на центральном тоннеле появилась шайба управления режимами движения. Еще одна новость - в использовании самой свежей медиасистемы. Она будет синхронизироваться как со смартфоном, так и с умными часами.

Наконец, пересмотрена и моторная гамма. Турбированный 1.8 прошел перепрошивку и теперь при той же мощности в 184 л.с. выдает больше крутящего момента - 300 Нм вместо 285. Двухлитрового атмосферного двигателя больше нет.

Фото: Пресс-служба Geely
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Вместо него будут ставить еще один турбомотор - новый 1.5, созданный в сотрудничестве с Volvo и применяемый на кроссовере XC40. Судя по всему, "автомат" заменен на преселективный "робот" с двумя сцеплениями, но осталась механическая коробка передач.

На китайский рынок такой Atlas выйдет уже осенью. Но в модельном ряду наверняка останется и первое поколение, прошедшее в Поднебесной небольшой рестайлинг. Об этом говорит приставка Pro, которая будет использоваться в названии новинки. Очевидно, что две генерации популярного кроссовера разведут по разным ценовым категориям.

Но главная новость в том, что модель появится и в России. По информации представительства Geely, это случится в 2020 году. На данный момент Atlas является самым популярным китайским кроссовером в нашей стране. За 5 месяцев автомобиль разошелся тиражом 2 528 единиц.

Фото: Пресс-служба Geely.
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#Geely