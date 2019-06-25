Спортивные акробаты мечтают попасть в олимпийскую программу

Акробатика и аэробика в расписании Европейских игр стоят на первом месте - по алфавиту, не по значимости. Они не входят в программу олимпиад так же, как самбо или пляжный футбол, представленные в Минске, но точно заслуживают внимания и продвижения.

Обе дисциплины пропагандируются Международной федерацией гимнастики (FIG), но конкуренцию со спортивной и художественной гимнастикой в плане популярности и глобального признания не выдерживают. Кстати, в акробатику часто приходят те, кто уже не в силах справляться с жесткими критериями выступлений на брусьях или перекладине. Акробатика все-таки более демократичный вид спорта. Хотя и здесь есть своя специфика.

На Европейских играх в Минске медали разыгрывали среди женских групп и в смешанных парах. Акробаты выступали на одной арене с "художницами", поочередно выходя на ковер. В зрелищности они точно не проигрывали. Если наша абсолютная чемпионка Дина Аверина пируэты крутит, как прима-балерина, то акробатика - это почти Цирк дю Солей. Чего только стоит "живая пирамида" из трех девчонок, когда самая хрупкая из них балансирует на "вершине" на вытянутой руке. А от различных поворотов партнерши вокруг своей оси и сальто в исполнении микст-дуэтов в динамических упражнениях порой дух захватывает.

Чтобы выполнять такие трюки, нужно решить кадровый вопрос. Самая большая сложность - найти "верхнюю" спортсменку. Она должна быть маленькой и легкой. Например, 18-летняя россиянка Виктория Аксенова, которая вместе с Кириллом Старцевым выиграла две золотые и одну серебряную медали, при росте 152 см весит 37 кг. А в белорусской группе, которая победила в балансовых упражнениях, Карина Сандович весит 34,5 кг. И она не подросток, а взрослая сформировавшаяся девушка 20 лет. Такой фигуры никакими диетами не добьешься. Поэтому миниатюрные девушки в акробатике и в прямом, и переносном смысле на вес золота.

Тем более что, выиграв все существующие соревнования и не видя новых целей, акробаты уходят из спорта. В тот же цирк. Но наши ребята Вика Аксенова и Кирилл Старцев, которые только начинают свой путь, пока верят в мечту выступить на Олимпийских играх.

О перспективах российской пары и вида спорта в целом корреспондент "РГ" побеседовал с потомственным акробатом, 11-кратным чемпионом мира, тренером Ревазом Гургенидзе. Его отец - главный тренер сборной России, мама - хореограф, брат - старший тренер команды. Уже много лет они всей семьей развивают этот вид спорта и готовят чемпионов.

Реваз, ваша пара ехала в Минск за тремя победами. Обидно, что не получилось собрать все "золото"?

Реваз Гургенидзе: Вика и Кирилл выступили отлично. Но борьба была очень плотная. Пара хозяев и дуэт из Азербайджана - всегда наши основные соперники. И в балансовых упражнениях мы проиграли по делу. Ребята не додержали по времени самый последний элемент в конце комбинации. Стойку нужно выдерживать три секунды. Но все равно уступили белорусам совсем немного - за счет повышенной трудности программ.

Какой самый сложный элемент освоили россияне?

Реваз Гургенидзе: Аксенова - Старцев были единственной смешанной парой, которая выполняла тройное сальто назад. А в балансовом упражнении у нас есть такой трюк: девушка заходит в статический элемент с поворота вокруг своей оси на одну руку. Все эти элементы группы ультра-си, как мы их называем, были сделаны практически безукоризненно. Потому ребята и выиграли два "золота".

Место в программе Европейских игр как-то приближает вас к Олимпиаде?

Реваз Гургенидзе: Мы вошли в юношеские Олимпийские игры одним видом - микстом. Один шаг к большой олимпийской цели сделан. Европейские игры для нас самое статусное соревнование на сегодняшний момент. Это огромный трамплин для того, чтобы и среди медиа, и среди болельщиков представить в лучшем виде наш вид спорта. Вы же сами видели. Великолепное действо: крутейшие элементы связаны между собой красивой хореографией, и все это выполняется под музыку и в ярких костюмах. А у нас же еще есть мужские "четверки", которые под потолок выбрасывают спортсмена. Это суперзрелищно.