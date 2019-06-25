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25.06.2019 10:00
Рубрика: Digital

"Яндекс.Касса" запускает онлайн-платежи через WeChatPay

Текст: Юлия Кривошапко

С помощью "Яндекс.Кассы" интернет-магазины и другие онлайн-сервисы теперь могут добавить на свои сайты прием платежей через WeChat Pay. Это платежный сервис, который работает как электронный кошелек на базе популярного китайского мессенджера WeChat.

Новая возможность подойдет любому онлайн-бизнесу, который уже работает или планирует работать с клиентами из Китая: сервисам продажи билетов на поезда и самолеты, билетов на экскурсии, в театры и музеи, сайтам туристических фирм, сервисам доставки еды, заказа такси, интернет-магазинам, обучающим онлайн-курсам и многим другим площадкам.

"Яндекс.Деньги" запустили новый платежный сервис для самозанятых

"Яндекс.Касса" стала подключать прием платежей через WeChat Pay компаниям в офлайне с конца 2018 года. Услуга пользуется популярностью в магазинах российских аэропортов. Теперь принимать платежи через WeChatPay могут и компании, которые развивают онлайн-продажи и хотят продавать китайским туристам или выходить на китайский рынок.

За расчеты через WeChat Pay покупателю платить комиссию не нужно - "Яндекс.Касса" берет ее только с продавца. При оплате таким образом деньги за покупку списываются с баланса пользователя в мессенджере WeChat или с привязанной к нему банковской карты. За раз человек может потратить на оплату покупок до 646 тысяч рублей, за сутки - примерно до 1,3 миллиона рублей.

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