Корабль "Союз МС-11" отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-11", на борту которого находятся россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле. В Центре управления полетами (ЦУП) сообщили, что процедура прошла штатно, замечаний нет.

В 04:55 по московскому времени планируется включение двигателя корабля для торможения и схода с орбиты. В 05:49 "Союз" должен приземлиться в степях Казахстана (недалеко от города Жезказган). Напомним, Кононенко, Сен-Жак и Макклейн провели на околоземной орбите почти семь месяцев.

На МКС остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.