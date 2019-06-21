Спасатели ЦВО обеспечат приземление экипажа "Союза МС-11" в Казахстане

Поисково-спасательная группа Центрального военного округа встретит участников длительной международной экспедиции МКС. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-11" доставит на землю трех космонавтов.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, члены международной экспедиции МКС должны прибыть на землю 25 июня. Предполагается, что они приземляться в казахстанских степях неподалеку от города Жезказган. На транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-11" на землю вернутся российский космонавт Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн из NASA и Давидом Сен-Жаком из Канадского космического агентства. Для встречи экипажа в Казахстан направилась поисково-спасательная группа ЦВО.

Часть военных уже вылетела в Казахстан для проведения воздушной разведки региона приземления. Еще 10 вертолетов Ми-8 и четыре самолета Ан-12 и Ан-26 отправились к назначенному месту сегодня - взлет происходил с аэродрома Упрун в Челябинской области. На их борту - все необходимое для обеспечения посадки и оказания первой медицинской помощи оборудование. Помимо этого вертолеты и самолеты доставят в Казахстан четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица". Еще две машины выдвинулись в район посадки своим ходом.

Всего в составе экспедиции 12 вертолетов, четыре самолета, 20 единиц автомобильной и специальной техники и около 200 человек личного состава ЦВО.

Как ранее сообщала пресс-служба "Роскосмоса", экипаж корабля "Союз МС-11" прибыл на МКС 3 декабря 2018 года. За это время российские участники экспедиции совершили два выхода в открытый космос. Во время майской миссии, продолжавшейся шесть часов, космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин повесили на борту МКС портрет Алексея Леонова - первого человека, вышедшего в открытый космос. Тогда же со станции было снято полотенце, провисевшее на орбите Земли около 10 лет.