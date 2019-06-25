Косачев: В ПАСЕ возобладал здравый смысл

Первый день июньской сессии ПАСЕ войдет в ее историю несколькими рекордами. Дискуссия по вопросу "Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования" продолжилась почти до часа ночи по местному времени; выступило около семидесяти депутатов; рассмотрено более 220 поправок.

Но главной отличительной чертой дискуссии стала беспрецедентная поляризация мнений и такой же накал страстей. Ведь, несмотря на отсутствие в тексте доклада упоминания какой-либо страны, она свелась к обсуждению темы России - быть или не быть ей в ПАСЕ.

И, несмотря на устраивающий нашу страну конечный результат голосования (118-за, 62-против, 10 воздержавшихся), не может не настораживать, что наши оппоненты в Ассамблее вновь попытались облить Россию грязью, приписав ей любые возможные и невозможные прегрешения против "европейских ценностей". В ход беззастенчиво пошли все без исключения мифы и фейки, в выражениях не стеснялись. Особенно преуспели, кроме украинцев, британцы, в связке с грузинами (а куда без них) они и представили львиную долю поправок. Кстати, бесславно провалившихся львиной долей.

Этой ночью в Страсбурге достигнут первый, но от этого не менее важный результат. Пожалуй, впервые за последние пять лет агрессивному, хорошо отмобилизованному и не чурающемуся передергиваний, а порой и откровенной лжи антироссийскому меньшинству не удалось навязать ПАСЕ "единственно верную точку зрения". В Ассамблее возобладали здравый смысл, понимание ответсвенности за судьбы всей организации, не тол ко ее "боевого крыла", и, если хотите, чувство политического самосохранения. Спасибо всем тем, кто принял на себя удар и не дрогнул под натиском.

Хорошо, что так произошло. Что же плохо? Что мешает испытывать удовлетворение дискуссией? Да главное - Ассамблее в очередной раз пришлось обсуждать геополитику, а не ценности. Среди которых - уважение к правам человека, включая национальные меньшинства, не только в "целевых странах", подлежащих нравоучениям, а везде, где они реально нарушаются (ведь тогда пришлось бы говорить и о тех же Украине с Грузией, и о странах Балтии, да и, не дай Бог, о ряде других стран НАТО и Евросоюза). Среди которых - внимание к иной точке зрения и понимание важности диалога даже с теми, с кем не согласен. Среди которых - уважение к коллегам, точно так же представляющим своих избирателей. Среди которых - пр знание не на словах, а на деле принципов равенства всех участников процесса.

Дискуссия свелась к тому, как правильнее обращаться с "отбившейся от рук" Россией - языком ультиматумов либо выговаривая ей "в присутствии".

Победила вторая точка зрения. Но до победы истины, если называть вещи своими именами, еще очень далеко. Будет весьма непросто. Но ради той самой истины и готова вернуться в ПАСЕ российская делегация. Эту площадку нельзя оставлять на откуп русофобам, мечтающим выкинуть Россию из Европы. Европа - наша общая. И Совет Европы - тоже.

Сегодня - второй из трех дней определения параметров возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ. Возможного - потому что оно возможно только на тех же самых принципах уважения друг к другу, равенства и внимания к альтернативным аргументам. Без любого изъятия законно принадлежащих нам в Ассамблее прав. Будет не менее жарко. И это, как и накануне, вновь будет столкновение европейцев с русофобами. Именно так и никак иначе. Россия вместе с европейцами. Желаю Совету Европы и его Парламентской ассамблее только победы.