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25.06.2019 08:17
Рубрика: Власть

Косачев: В ПАСЕ возобладал здравый смысл

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Первый день июньской сессии ПАСЕ войдет в ее историю несколькими рекордами. Дискуссия по вопросу "Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования" продолжилась почти до часа ночи по местному времени; выступило около семидесяти депутатов; рассмотрено более 220 поправок.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Но главной отличительной чертой дискуссии стала беспрецедентная поляризация мнений и такой же накал страстей. Ведь, несмотря на отсутствие в тексте доклада упоминания какой-либо страны, она свелась к обсуждению темы России - быть или не быть ей в ПАСЕ.

И, несмотря на устраивающий нашу страну конечный результат голосования (118-за, 62-против, 10 воздержавшихся), не может не настораживать, что наши оппоненты в Ассамблее вновь попытались облить Россию грязью, приписав ей любые возможные и невозможные прегрешения против "европейских ценностей". В ход беззастенчиво пошли все без исключения мифы и фейки, в выражениях не стеснялись. Особенно преуспели, кроме украинцев, британцы, в связке с грузинами (а куда без них) они и представили львиную долю поправок. Кстати, бесславно провалившихся львиной долей.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Этой ночью в Страсбурге достигнут первый, но от этого не менее важный результат. Пожалуй, впервые за последние пять лет агрессивному, хорошо отмобилизованному и не чурающемуся передергиваний, а порой и откровенной лжи антироссийскому меньшинству не удалось навязать ПАСЕ "единственно верную точку зрения". В Ассамблее возобладали здравый смысл, понимание ответсвенности за судьбы всей организации, не тол ко ее "боевого крыла", и, если хотите, чувство политического самосохранения. Спасибо всем тем, кто принял на себя удар и не дрогнул под натиском.

Хорошо, что так произошло. Что же плохо? Что мешает испытывать удовлетворение дискуссией? Да главное - Ассамблее в очередной раз пришлось обсуждать геополитику, а не ценности. Среди которых - уважение к правам человека, включая национальные меньшинства, не только в "целевых странах", подлежащих нравоучениям, а везде, где они реально нарушаются (ведь тогда пришлось бы говорить и о тех же Украине с Грузией, и о странах Балтии, да и, не дай Бог, о ряде других стран НАТО и Евросоюза). Среди которых - внимание к иной точке зрения и понимание важности диалога даже с теми, с кем не согласен. Среди которых - уважение к коллегам, точно так же представляющим своих избирателей. Среди которых - пр знание не на словах, а на деле принципов равенства всех участников процесса.

Дискуссия свелась к тому, как правильнее обращаться с "отбившейся от рук" Россией - языком ультиматумов либо выговаривая ей "в присутствии".

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Победила вторая точка зрения. Но до победы истины, если называть вещи своими именами, еще очень далеко. Будет весьма непросто. Но ради той самой истины и готова вернуться в ПАСЕ российская делегация. Эту площадку нельзя оставлять на откуп русофобам, мечтающим выкинуть Россию из Европы. Европа - наша общая. И Совет Европы - тоже.

Сегодня - второй из трех дней определения параметров возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ. Возможного - потому что оно возможно только на тех же самых принципах уважения друг к другу, равенства и внимания к альтернативным аргументам. Без любого изъятия законно принадлежащих нам в Ассамблее прав. Будет не менее жарко. И это, как и накануне, вновь будет столкновение европейцев с русофобами. Именно так и никак иначе. Россия вместе с европейцами. Желаю Совету Европы и его Парламентской ассамблее только победы.

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