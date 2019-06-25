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25.06.2019 12:18
Рубрика: Спорт

"Локомотив" на полгода лишился Фарфана

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский "Локомотив" на полгода лишился одного из ведущих игроков. Перуанец Джефферсон Фарфан, находясь в расположении сборной на Кубке Америки, получил серьезное повреждение, из-за которого не сможет помочь своему клубу почти до конца года.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Пока точный диагноз Фарфана не назван. "Пока информация уточняется, но травма серьезная. Диагноз сказать не могу, даже рабочий, но все серьезно, - сказал ТАСС врач клуба Никита Карлицкий. - Сроки восстановления - в районе шести месяцев. Но есть еще много вопросов - мы не можем точно сказать, потому что у нас нет снимков".

"Он должен прилететь - сейчас он отправится в Рим, а потом к нам. Пока не знаю, когда именно прилетит Фарфан, но в ближайшие дни. Когда он прилетит, будем разбираться. Пока мы говорим о примерных сроках восстановления, опираясь на данные, которые нам присылают дистанционно. Точные сроки сможем сказать, когда посмотрим его", - добавил врач железнодорожников.

Напомним, что Фарфан на Кубке Америки принял участие в трех матчах. На его счету гол и результативная передача.

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