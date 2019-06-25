"Локомотив" на полгода лишился Фарфана

Московский "Локомотив" на полгода лишился одного из ведущих игроков. Перуанец Джефферсон Фарфан, находясь в расположении сборной на Кубке Америки, получил серьезное повреждение, из-за которого не сможет помочь своему клубу почти до конца года.

Пока точный диагноз Фарфана не назван. "Пока информация уточняется, но травма серьезная. Диагноз сказать не могу, даже рабочий, но все серьезно, - сказал ТАСС врач клуба Никита Карлицкий. - Сроки восстановления - в районе шести месяцев. Но есть еще много вопросов - мы не можем точно сказать, потому что у нас нет снимков".

"Он должен прилететь - сейчас он отправится в Рим, а потом к нам. Пока не знаю, когда именно прилетит Фарфан, но в ближайшие дни. Когда он прилетит, будем разбираться. Пока мы говорим о примерных сроках восстановления, опираясь на данные, которые нам присылают дистанционно. Точные сроки сможем сказать, когда посмотрим его", - добавил врач железнодорожников.

Напомним, что Фарфан на Кубке Америки принял участие в трех матчах. На его счету гол и результативная передача.