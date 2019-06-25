На Конкурсе Чайковского объявили участников II тура в номинации "медные духовые"

Члены жюри определили список из 16 конкурсантов, которые будут выступать во втором туре конкурса в номинации "медные духовые инструменты". Объявление списка состоялось после прослушиваний: в этот день выступили пять валторнистов, три тубиста, четыре тромбониста и два трубача. Таким образом, в конкурсе приняли участие 46 духовиков, а не 48, как первоначально предполагалось.

Валторнистам в этот день удалось "выровняться". Конкурсные прослушивания медных духовых уверенно открыла единственная дама, принимающая участие в этой номинации, - очаровательная валторнистка из Южной Кореи Хаери Ю. Несмотря на уверенное начало, временами казалось, что ей не хватает дыхания. Но, даже взяв несколько фальшивых нот, она ни на секунду не стушевалась и не заставила публику скучать.

За ней последовали еще два валторниста с той же программой - 30-летний музыкант из Республики Беларусь Андрей Смаль и 29-летний французский валторнист Феликс Дерво.

Смаль не побоялся предложить жюри свои темпы. Моцарта он играл медленно и вдумчиво и произвел приятное впечатление своим звуком и артикуляцией. Но вот темп "Баркаролы" Чайковского убедительным не показался.

Его коллега из Франции запомнился хорошим звуком, стабильностью исполнения, осмысленными паузами в Концерте Моцарта (это вообще удалось не многим) и своей интересной интерпретацией пьесы Чайковского.

Затем эстафету приняли тубисты. У Федора Шагова, артиста Государственной академической симфонической капеллы под управлением В. Полянского, в зале была мощная группа поддержки. Музыкант уверенно и выразительно исполнил свою программу и был награжден звонкими аплодисментами. Игравший следом за ним 29-летний бельгиец особо не выделился, как и тромбонист Дмитрий Крылов, выступавший в этот день в стенах родной Капеллы.

Прекрасный, состоявшийся артист, тромбонист Питер Стейнер (еще один музыкант с опытом работы в Венской филармонии), - стал в этот день фаворитом публики. Играл он хорошо и цельно, а хлопали ему горячо и долго.

Добротный тубист Матео Магли, выступавший под номером 41, отметился тем, что честно озвучил все низкие ноты в пьесе Пендерецкого. До него на конкурсе это удавалось не каждому.

Были музыканты, которые не запомнились вовсе или запомнились только благодаря доброжелательности публики и жюри, вдумчивую и добросовестную работу которого хотелось бы отметить. Членам жюри были предоставлены все ноты исполняемых произведений, и они внимательно следили по ним за выступлениями конкурсантов, улыбались, недоумевали или удивленно советовались друг с другом, сравнивая свои экземпляры. Очевидно, их работа включала еще один сложный пласт - выявление странностей, "неоправданностей" и купюр при исполнении.

Вечером третьего дня конкурса на сцену вышли шесть человек. Самый молодой участник среди медных духовых - 18-летний турок, артист Немецкого симфонического оркестра Берлина Бора Демир играл с изысканной осторожностью, но исполнил свою конкурсную программу не без потерь. Его вкрадчивые звуки буквально вползали в уши и обволакивали, словно густой черный кофе, так что его "Моцарта а ля турка" будет сложно забыть.

Запомнится публике и 24-летний эмоциональный швейцарец Лукас Тифенталер, который начал свое выступление просто роскошно, но не смог удержать планку до конца. Хотелось бы отметить его концертмейстера Франсуа Киллиана, который уже выходил на сцену играть с другим конкурсантом и так же прекрасно себя проявил.

"Серой лошадкой" на конкурсе стал 26-летний американский трубач Ансель Норрис. Он выступал самым последним и заставил жюри радостно и удивленно встрепенуться, заволноваться и даже кричать "Браво!" в конце его выступления. Покорили его музыкальность и легкая небрежность, за которыми, как знают многие хорошие исполнители, стоят часы упорных репетиций. Будем внимательно следить за ним на втором туре.

Во второй тур Конкурса Чайковского по специальности "медные духовые" прошли:

1. Женг Юн (Китай, валторна)

2. Лобиков Алексей (Россия, тромбон)

3. Онстведер Флорис Бенджамин (Нидерланды, труба)

4. Хоу Чуан-ан (Китай, Тайвань, труба)

5. Ромеро Джон Кристофер (США, тромбон)

6. Барт Даниэль (Германия, туба)

7. Кох Келтон Джеймс (США, тромбон)

8. Бьюкенен Майкл Вильям (Великобритания, тромбон)

9. Абдыкалыков Жасулан (Казахстан, труба)

10. Голдшейдер Бенджамин Франк (Великобритания, валторна)

11. Сантос Коста Энрике (Португалия, туба)

12. Ю Хаери (Республика Корея, валторна)

13. Дерво Феликс Камиль Жан (Франция, валторна)

14. Шагов Федор (Россия, туба)

15. Стейнер Питер (Италия, тромбон)

16. Норрис Ансель Оуэн (США, труба)

В составе жюри: Йен Боусфилд (председатель жюри / тромбон), Алессио Аллегрини (валторна), Йорген ван Райен (тромбон), Радован Влаткович (валторна), Тимоти Джонс (валторна), Кристиан Линдберг (тромбон), Тимур Мартынов (труба), Сергей Накаряков (труба), Николай Слепнёв (туба), Вальтер Хильгерс (туба).