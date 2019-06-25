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Названы дата, место прощания, отпевания и похорон Аллы Покровской

Новости
    25.06.2019, 18:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

С актрисой, режиссером и педагогом Аллой Борисовной Покровской, скончавшейся сегодня после продолжительной болезни на 82-м году жизни, простятся 27 июня.

Сначала в Московском Художественном театре имени Чехова (Камергерский переулок, 3) пройдет гражданская панихида, затем, в 13 часов, в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32)  - отпевание.

После чего состоятся похороны - на Троекуровском кладбище. Об этом сообщается на сайте театра.

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.

После окончания Школы-студии МХАТ в 1959 году была принята в труппу Московского театра "Современник", где прослужила 45 лет. В 2004-м Покровская была принята в труппу МХТ имени Чехова, продолжая при этом сотрудничество с "Современником".

На экранах - с пятидесятых. Известна ролями в картинах "Июльский дождь", "Выбор цели", "Дневник директора школы", "Охота на лис", "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Ранее сообщалось, что сын Аллы Борисовны, актер и режиссер Михаил Ефремов назвал причиной смерти матери сепсис, заражение крови.

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