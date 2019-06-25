Парк беспилотных автомобилей в Москве увеличился

На столичные дороги выехали пять беспилотных автомобилей. До недавнего времени их было только два.

Беспилотнику пока еще требуется водитель, чтобы в экстренной ситуации взять управление на себя. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Об этом сообщил РИА Новости представитель НТИ "Автонет", курирующий эту область. По его словам, до конца лета будет еще 15, а до конца года - 95. Также до конца года ожидается расширение зон тестирования беспилотных автомобилей в другие области. Есть надежда у представителя "Автонет" и в том, что другие производители высокоавтоматизированных транспортных средств присоединятся к эксперименту. Напомним, что пока по Москве курсируют беспилотники "Яндекс".

Впрочем, курсируют по Москве - это громко сказано. Их испытания проходят в Сколково, но на дорогах общего пользования. Правда, транспортный поток, а также пешеходный там довольно скудный. При этом в таком автомобиле всегда присутствует водитель, который в любой момент может взять управление на себя.

Напомним, что с 1 декабря прошлого года вступило в силу постановление правительства о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. В Москве для этого отведено Сколково, в Татарстане - Иннополис.

Однако это пока единственный нормативный акт, который регулирует использование беспилотного транспорта. Сейчас в Госдуме готовится закон о таких высокоавтоматизированных автомобилях. Над ним еще идет работа.

Также компания показала, как работает электронный путевой лист. Новые технологии позволяют идентифицировать того водителя, который собирается на линию. Например, для такси это удобно тем, что такой лист можно оформить не только в офисе таксомоторной компании, но и на любой заправке. Устройство идентифицирует человека и удаленно проводит его медосмотр.