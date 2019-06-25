Песков назвал возвращение России в ПАСЕ победой здравого смысла

В Кремле позитивно отнеслись к возвращению российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

"Делегация надлежащая для этого формата", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Возвращение нашей делегации в ПАСЕ и принятие соответствующей резолюции представитель Кремля назвал весьма позитивным явлением.

"Речь не о дипломатической победе Москвы, а о победе здравого смысла, - сказал Песков. - ПАСЕ не может полноценно работать без участия российской делегации".

На вопрос о том, что в Кремле ответили бы критикам, которые говорят о том, что Россия не выполнила требований ПАСЕ, пресс-секретарь президента порекомендовал критикам обратить внимание на резолюцию, которая принята Ассамблеей.

Говоря о том, означает ли возвращение России в ПАСЕ то, что Европа начинает признавать Крым российским, представитель Кремля заявил, что появляются разные точки зрения европейских представителей на этот счет, и напомнил позицию крымчан, граждан России в целом и руководства нашей страны. "Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации", - заметил Песков. "Какие-то вопросы, связанные с Крымом, не подлежат обсуждению ни с одной из стран, тем более на международном уровне", - добавил он.

"Вряд ли можно говорить, что это изменение доминирующей точки зрения. В данном случае мы полны терпения и решимости последовательно разъяснять ситуацию с Крымом, добиваясь момента, когда позиция европейских визави изменится", - заключил пресс-секретарь главы государства.