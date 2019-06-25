Профильный комитет Совфеда поддержал закон о приостановке ДРСМД

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал палате одобрить закон о приостановке участия участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Такое решение принято во вторник на заседании комитета.
Закон внесен в повестку завтрашнего пленарного заседания верхней палаты российского парламента.
Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным в качестве ответа на решение США в одностороннем порядке прекратить свое участие в ДРСМД.
Согласно тексту документа, Россия приостанавливает действие договора и оставляет за собой право возобновить участие в нем решением главы государства.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.