Профильный комитет Совфеда поддержал закон о приостановке ДРСМД

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал палате одобрить закон о приостановке участия участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Такое решение принято во вторник на заседании комитета.

Закон внесен в повестку завтрашнего пленарного заседания верхней палаты российского парламента.

Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным в качестве ответа на решение США в одностороннем порядке прекратить свое участие в ДРСМД.

Согласно тексту документа, Россия приостанавливает действие договора и оставляет за собой право возобновить участие в нем решением главы государства.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.