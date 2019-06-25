Ольга Маховская, научный сотрудник Института психологии РАН, автор книг:

Мы, взрослые, учим своих детей не доверять незнакомым людям, не разговаривать и никуда с ними не ходить, но сами порой эти правила нарушаем. В результате чего, бывает, попадаемся на удочку мошенников и аферистов.

Как правило, мошенники создают такую ситуацию, в которой сложно заподозрить неладное. Она не выглядит опасной или настораживающей. Скажем, просят о помощи. Кроме того, они всегда действуют очень быстро. У потенциальной жертвы не должно быть времени на размышления.

Перед совершением непосредственно самого преступления подобного рода злоумышленники обычно проводят так называемый тест на ведомость. Как я уже сказала, просят о помощи или сами ее предлагают, зовут куда-то с ними пройти и что-то посмотреть и так далее, и тому подобное. Если человек соглашается, значит его можно "обрабатывать" дальше.

Еще одна "струна", на которой играют преступники, - наша любовь к дармовщине. Очень многие на эту "наживку" клюют. Причем сколько ни тверди людям, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, бесполезно. Пока сами не обожгутся - не поверят.

Чаще всего на уловки мошенников попадаются, конечно, психологически слабые люди, с низкой критичностью. Они верят всему, что им говорят. Их легко склонить к чему угодно и в чем угодно убедить. Вернее, практически. У каждого человека все же имеется некий внутренний ограничитель, который в определенный момент включает инстинкт самосохранения. Например, никогда не удастся подговорить к убийству того, для кого это действие является табуированным. То, что попадает в резонанс с ценностями и моральными устоями человека, вызывает у него резкое отторжение.

Наиболее действенный способ защитить себя от мошенников - это держать дистанцию с незнакомыми и малознакомыми людьми. Не принимать поспешных, необдуманных решений. В особенности когда вас торопят и подгоняют с принятием этого самого решения. В данной ситуации практически наверняка есть какой-то подвох. И еще очень важно научиться говорить "нет". Чем дальше человек от твоего круга, тем чаще ему следует говорить "нет". Да, это непросто. У многих существует такая психологическая проблема, как неумение отказывать. Никому. Это идет из детства. Когда детей воспитывают в чрезмерной строгости. Когда им внушают, что они должны слушаться взрослых, всех без исключения. Взрослые для них становятся абсолютными авторитетами. И в дальнейшем, вырастая, эти дети продолжают по привычке "слушаться" тех, кто старше их. Старшим трудно отказать и трудно поверить в то, что они могут желать не только добра, но и зла. Но этому научиться просто необходимо. Чтобы не попадать в неприятные и опасные ситуации.