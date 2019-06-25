Пушков: Ждем ухода Украины из ПАСЕ

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Украина грозилась уйти из ПАСЕ в случае возвращения туда России, напомнил в Twitter сенатор Алексей Пушков.

"ПАСЕ проголосовала за возвращение России вопреки бешеному сопротивлению антироссийского альянса. Что же, ждем теперь ухода украинской делегации, как угрожал ее руководитель: уйти в случае возвращения России", - написал он.

По мнению парламентария, "это сильно оздоровило бы атмосферу" в ассамблее.

Впрочем, вероятность такого исхода невелика, полагает Алексей Пушков. По его мнению, украинские депутаты "останутся и будут вредить".

Напомним, прошлой ночью на июньской сессии ПАСЕ была принята резолюция, согласно которой ни одна национальная делегация не может быть лишена базовых прав в ассамблее - быть представленной, голосовать и выступать.

Это открывает России возможность вернуться в ПАСЕ после пяти лет отсутствия. По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, вопрос о подтверждении полномочий России может быть внесен в повестку заседания ПАСЕ уже сегодня. Сенатор также заявил, что российская делегация будет добиваться полного восстановления своих прав - как основных, так и второстепенных.