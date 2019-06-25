Редчайшую "Волгу" с мотором Toyota выставили на продажу

Интересное объявление появилось на сайте drom.ru. Житель Новосибирска продает раритетную "Волгу" ГАЗ-3111 2001 года выпуска.

Как сообщил владелец и одновременно продавец автомобиля, с 2001 по 2011 год этой "Волгой" владел гараж администрации Новосибирской области. Седан в качестве служебного иногда использовал Виктор Толоконский, бывший губернатором региона с 2000 по 2010 гг.

После "Волгу" выкупил нынешний владелец - физическое лицо. Автомобилем с 2011 года не пользовались - он в законсервированном виде хранился в крытом гараже. За 18 лет пробег машины составил 84 тысячи км. Состояние седана нареканий не вызывает: "родная" краска, на кузове нет даже малейших следов коррозии, все агрегаты функционируют нормально.

Фото: www.drom.ru

Главная особенность этой "Волги" - двигатель Toyota 3RZ-FE объемом 2,7 литра и мощностью 146 л.с. Мотор работает в паре с автоматической КПП. Уточняется, что этим силовым агрегатом машина комплектовалась с завода. Кстати, у авто богатая комплектация: кожаный салон, климат-контроль, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники и красивые легкосплавные диски.

Всего на заводе собрали порядка 400 таких седанов, но потом их выпуск был остановлен. А все из-за того, что спрос на автомобили был низким - помешала высокая цена, которая составляла 16-18 тысяч долларов.

Продавец просит за редкую "Волгу" 699 000 рублей, но возможен небольшой торг.

Производство автомобилей "Волга" началось в 1956 году с модели ГАЗ-21 и продолжалось до 2009 года, когда с конвейера сошел последний седан ГАЗ-31105.