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25.06.2019 21:04
Рубрика: ПДД

95% нарушителей на дорогах Москвы превышают скорость на 20-40 км/ч

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Более половины всех нарушений на дорогах Москвы - это превышения скоростного режима. Об этом сообщается в официальном аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Превышение скоростного режима - это 56% зафиксированных нарушений на дорогах за первые пять месяцев этого года. Причем более 95% нарушителей превышают скорость на 20-40 км/ч, всего 3% автомобилистов - на 40-60 км/ч, а по 1% - на 60-80 км/ч и более 80 км/ч.

Фото: iStock
СМИ сообщили о возможном повышении лимита скорости на дорогах

"Даже небольшое превышение скорости влечет за собой смертельно опасные последствия", - говорится в сообщении. К примеру, у человека, попавшего под машину, которая едет на скорости 50 км/ч, шансы выжить составляют примерно 60-70%, а если скорость авто 70 км/час - то всего 8%.

"Есть важная задача, которую поставил президент РФ по снижению смертности в ДТП. Формально в России существуют установленные ограничения скорости, но фактически многие водители ездят с превышением на 20 км/ч. При этом у современных камер допущение по контролю скорости - до 3 км/ч", - подчеркивается в сообщении.

В ЦОДД просят водителей не нарушать правила скоростного режима и быть внимательными на дорогах.

#ПДД