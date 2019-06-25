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25.06.2019 23:11
Проект: В регионах

Эксперты определили рецепт "коктейля", которым травили жертв в Москве

Текст: Иван Петров
Специалисты экспертно-криминалистического центра московской полиции определили химический состав отравы, которую использовал задержанный в понедельник Мурат Сабанов для обездвиживания своих жертв и последующего их грабежа.

 Напомним, во вторник стало известно, что в Басманном районе столицы задержан 26-летний уроженец Кабардино-Балкарской республики. Его подозревают в том, что он знакомился в районе станции метро "Чистые пруды" с молодыми людьми, затем опаивал их неизвестным напитком (под видом известного напитка - фанты, энергетика или сока), после чего те теряли сознание, а некоторые даже впадали в кому. 

"В ходе предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по статье 158 Уголовного кодекса РФ "кража" в отношении похищения имущества нескольких человек на Хохловской площади, были проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. По их итогам было установлено, что злоумышленник использовал лекарственные средства - феназепам, клозапин, а также трамадол", - сообщила во вторник вечером официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что следователь после этого принял решение переквалифицировать один из вменяемых задержанному эпизодов по статье 158 УК РФ "кража" на статью 162 УК РФ "разбой". То есть, если ранее полицейские полагали, что Сабанов просто увидел пьяных людей и обокрал их, то теперь у них появились данные, что прежде он сам их намеренно опоил одурманивающим коктейлем из лекарств. Более того, в ходе расследования полиции удалось установить еще троих потерпевших от действий московского отравителя. Отмечается, что они уже обратились с заявлениями в полицию, и по одному из них уже возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

Фото: vesti.ru
Предполагаемый отравитель прохожих задержан в центре Москвы

По данным МВД, общий ущерб, который отравитель нанес своим жертвам, уже превысил 140 тысяч рублей (днем сообщалось о 80 тыс. рублей). При этом следствие полагает, что от противоправных действий подозреваемого могли пострадать не менее 10 человек. То есть, и сумма ущерба будет расти.

В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного и его возможных соучастников. По словам некоторых пострадавших, с ним была девушка. Стоит напомнить, что ранее полицейские уже задерживали Мурата Сабанова, но отпустили его под подписку о невыезде.

"8 июня в полицию поступило сообщение, что на Хохловской площади неизвестный пытается похитить имущество у находящихся в бессознательном состоянии граждан. Прибывшим нарядом полиции мужчина, на которого указали очевидцы, был доставлен в отдел полиции. Им оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской республики. Он пояснил, что взял вещи знакомых на временное хранение", - рассказывали в пресс-центре МВД.

Параллельно бригадами "скорой помощи" пострадавшие были доставлены с места происшествия в медицинские организации. После выписки они обратились в отдел МВД России по Басманному району столицы. Заявители сообщили, что на Хохловской площади к ним подошел молодой человек и угостил их фантой, выпив которую они потеряли сознание. Придя в себя, они обнаружили пропажу денежных средств и смартфонов.

Однако дела полицейские почему-то возбудили по статье "кража". И еще более странное решение - после предъявления обвинения отпустили задержанного под подписку о невыезде. И только после публикации материала в одном из онлайн-изданий, фоторедактор которого стала одной из жертв отравителя, полицейские повторно задержали злоумышленника и провели обыск в хостеле, где он проживал. Там были обнаружены некоторые из похищенных вещей и белый порошок, который использовал отравитель.

В настоящее время Мурат Сабанов задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Видимо, уже в среду следователи будут ходатайствовать в суде о заключении его под стражу.

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