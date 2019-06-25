Названы самые популярные в Москве автомобили каршеринга

Фото: Виктор Васенин/ РГ
Столичный Центр организации дорожного движения назвал автомобили, которые чаще всего берут в аренду пользователи каршеринга.
Как сообщается в официальном аккаунте ЦОДД в Тwitter, самой популярной машиной эконом-класса в московском каршеринге оказался Volkswagen Polo.
Следом идут Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Замыкают "народный" рейтинг Skoda Rapid и Kia Rio.
На связи #ИТС: самой популярной машиной в эконом-сегменте каршеринга является #Volkswagen Polo. Следом в рейтинге - автомобили #Kia Rio X-Line, #Renault Kaptur, #Skoda Rapid, Kia Rio. pic.twitter.com/legl19TdIk— ЦОДД (@gucodd) 25 июня 2019 г.