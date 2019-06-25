Названы самые популярные в Москве автомобили каршеринга

Столичный Центр организации дорожного движения назвал автомобили, которые чаще всего берут в аренду пользователи каршеринга.

Как сообщается в официальном аккаунте ЦОДД в Тwitter, самой популярной машиной эконом-класса в московском каршеринге оказался Volkswagen Polo.

Следом идут Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Замыкают "народный" рейтинг Skoda Rapid и Kia Rio.