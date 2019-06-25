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25.06.2019 15:22
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные в Москве автомобили каршеринга

Текст: Сергей Жуков
Фото: Виктор Васенин/ РГ Фото: Виктор Васенин/ РГ
Фото: Виктор Васенин/ РГ

Столичный Центр организации дорожного движения назвал автомобили, которые чаще всего берут в аренду пользователи каршеринга.

Как сообщается в официальном аккаунте ЦОДД в Тwitter, самой популярной машиной эконом-класса в московском каршеринге оказался Volkswagen Polo.

Следом идут Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Замыкают "народный" рейтинг Skoda Rapid и Kia Rio.

Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
#Renault #каршеринг #Kia Rio #Volkswagen Polo