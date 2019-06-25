Предполагаемый отравитель прохожих задержан в центре столицы

Мужчина, который в Басманном районе Москвы предлагал прохожим угоститься отравленной газировкой, задержан. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции в Басманном районе задержали мужчину, который угощал отравленной газировкой прохожих, после чего грабил их. Сейчас в его квартире, которая также расположена в Басманном районе, проходит обыск, изъяты свертки с белым порошком", - рассказал источник "РГ".

В настоящее время с подозреваемым работают следователи, выясняется точное количество пострадавших.

Ранее в ряде СМИ сообщили, что в центре столицы неизвестные угощают отравленной газировкой и грабят. По некоторым данным, пострадали не менее 24 человек, которых за последний месяц отравили неизвестным веществом в скверах около Чистых прудов, а также в Яме, парке "Горка" и баре "Зинзивер". Также сообщалось, что нападавшего задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде.