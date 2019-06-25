В московском метро пассажир спрыгнул с поезда в тоннель

"Зацепер" спрыгнул с поезда московского метро и отправился гулять в тоннель.

Как сообщил корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел на станции "Печатники". В 6.00 25-летний москвич вышел из поезда и залез на сцепку между первым и вторым вагонами. Пассажиры тут же сообщили об этом машинисту по экстренной связи. В этот момент "зацепер" спрыгнул с поезда и ушел в тоннель в сторону "Волжской". Ради его же безопасности временно сняли напряжение с контактного рельса. Полицейским удалось быстро задержать нарушителя.

Парню вызвали скорую помощь: он был сильно пьян и ударился головой. Молодого человека госпитализировали в городскую больницу. На нарушителя также составили административный протокол.