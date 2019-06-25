Гектары на Дальнем Востоке будут давать ближе к городам

Объем земель, предоставляемых участникам программы "Дальневосточный гектар", будет расширен за счет территорий вокруг крупных населенных пунктов. Об этом в интервью "РГ" рассказал заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Сейчас мы хотим помочь им (участникам программы "Дальневосточный гектар" - прим. ред.) в двух вопросах. Во-первых, предоставить льготную ипотеку на строительство дома на выделенном гектаре. Во-вторых, увеличить площадь предоставляемой земли за счет территорий вокруг крупных населенных пунктов, так как там уже есть инфраструктура. Мы не убираем эти зоны отчуждения полностью, их нельзя убирать, потому что города должны расти и развиваться. Но мы попросили всех губернаторов ДФО их сократить. Эта работа идет, и людям будут предоставлены дополнительные возможности получения земельных участков. Доля зон "нельзя" сократится", - заявил Юрий Трутнев.

В частности, в Приморском крае предлагается сократить буферную зону вокруг Владивостока с 20 до 10 километров и открыть "буфер" Находки.

По словам вице-премьера, по итогам прошлого года площадь "зон нельзя" сократилась на 10,3 миллиона гектаров. Благодаря этому сегодня под "дальневосточный гектар" доступно более 200 миллионов гектаров.

Полный текст интервью с Юрием Трутневым читайте в завтрашнем номере "РГ".