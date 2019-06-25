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25.06.2019 07:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Корвет ТОФ "Громкий" в Японском море отразил воздушное "нападение"

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Пресс-служба ВВО Фото: Пресс-служба ВВО
Фото: Пресс-служба ВВО

Сегодня новейший корвет "Громкий" в Японском море во время учения отразил атаку условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по воздушной и морской целям, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Фото: Пресс-служба ВВО
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Сначала артиллеристы корвета поразили воздушные цели - сброшенные авиацией парашютные мишени, а затем экипаж выполнил практическую стрельбу, уничтожив макет морской плавающей мины.

В это же время на соседнем полигоне корабельная поисково-ударная группа, куда вошли противолодочные малые корабли "Метель" и "Кореец", совместно поразили сброшенную авиационную парашютную мишень.

Сейчас корабли продолжают выполнение задач в море.

Справка "РГ"

Корвет "Громкий" - второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения, вошел в состав флота в конце 2018 года. Его длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость - до 27 узлов.

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