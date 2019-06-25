Отделение посольства Беларуси в РФ переведут из Хабаровска во Владивосток

Новой точкой на карте дипломатических маршрутов Беларуси обозначен Владивосток - город и порт на побережье Японского моря. Как известно, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

В силу принятого решения главой государства, правительство РФ поддержало просьбу коллег по Союзному государству перевести отделение посольства РБ из Хабаровска во Владивосток, который в будущем году будет отмечать свое 160-летие.

Соответствующее распоряжение кабмина России уже появилось на российском официальном интернет-портале правовой информации. "Согласиться с просьбой белорусской стороны, поддержанной МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, правительством Хабаровского края и администрацией Приморского края, об открытии в городе Владивостоке отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации с одновременным закрытием отделения в городе Хабаровске", - говорится в документе.

Администрации Приморского края правительство Дмитрия Медведева рекомендовало выделить для отделения белорусского посольства служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения в собственность, а также решить иные вопросы, связанные с размещением диппредставительства.

Как известно, помимо Хабаровска дипмиссии соседней страны действуют еще в десяти городах Союзного государства: Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске и Уфе.