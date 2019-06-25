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25.06.2019 11:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Самарской области по тревоге подняли спецназ ЦВО

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

В Самарской области подняли по тревоге спецназ Центрального военного округа. Об этом сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Фото: Илья Максимов / РГ
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Маневры развернуты в рамках внезапной проверки боевой готовности войск и сил ЦВО. Военнослужащие подразделения соединения спецназначения, дислоцированного в Самарской области, были подняты по тревоге, получили оружие, боеприпасы и экипировку. Водители на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун-К" совершили марш протяженностью около 100 километров в назначенный район сосредоточения. В местах дислокации разведчики отрабатывают тактические действия по борьбе с диверсионными группами условного противника, а также навыки засад и налетов.

В маневрах принимают участие более 1,5 тысяч спецназовцев, задействовано свыше 300 единиц военной и спецтехники.

Ранее сообщалось, что внезапная проверка в ЦВО началась в понедельник, 24 июня по решению верховного главнокомандующего. Также в высшую степень боеготовности приводятся часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Проверка направлена на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, уточняется в сообщении ведомства. Кроме того, маневры покажут степень подготовленности войск к участию в предстоящих стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".

Войска в рамках продолжающейся сейчас проверки примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействовано более 35 полигонов. Проверка завершится в пятницу 28 июня.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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