Омички потребовали компенсацию за отсутствие ягод на отдыхе

В Центральном районном суде Омска началось рассмотрение гражданского иска о ненадлежащем оказании туристических услуг. Омички требуют от турфирм частично возместить им расходы на путевки и компенсировать моральный вред.

В прошлом году две подруги решили слетать на майские праздники в Италию. Отдых омичкам организовывали две фирмы. Однако горожанки остались недовольны сервисом.

- Истицы пожаловались на ненадлежащее оказание туристских услуг, - рассказали "РГ" в Центральном районном суде Омска. - Это заключалось в следующем: предоставление транспортного средства в неудовлетворительном состоянии, фрукты ненадлежащего качества, отсутствие ягод, недостаточное количество напитков, а также степени их охлажденности, и так далее.

Омичек не устроил даже внешний вид водителя - они рассказали о том, что он не соответствовал требованиям. А одна из экскурсий оказалась слишком продолжительной - более восьми часов.

Сумму исковых требований в суде не разглашают. В турфирме ситуацию не комментируют.