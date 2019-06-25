Транснефть - Западная Сибирь - победитель областного конкурса "Лучший работодатель"

Министерство труда и социального развития Омской области подвело итоги областного конкурса "Лучший работодатель области" за 2018 год. АО "Транснефть - Западная Сибирь" было признано победителем одновременно в двух номинациях - "Улучшение условий и охраны труда в производственной сфере" и "Развитие кадрового потенциала".

Цель конкурса - привлечение внимания общественности к вопросам культуры безопасности, повышения эффективности работы организаций по охране труда и решению кадровых вопросов, изучение и распространение опыта работодателей.

В 2019 году было подано 260 заявок от 188 предприятий производственной и непроизводственной сфер. Мероприятие проводилось в два этапа. В рамках первого этапа были определены ведущие организации на уровне административных округов города и районов области. Затем конкурсная комиссия назвала самые эффективные предприятия по решению социально-трудовых вопросов на региональном уровне.

В числе положительных практик в сфере охраны труда АО "Транснефть - Западная Сибирь" комиссия отметила четко выстроенную систему обучения специалистов по охране труда, расширение их взаимодействия с контролирующими органами и аттестующими организациями. Важным направлением по улучшению условий труда является планомерная профилактика профессиональных заболеваний сотрудников. Для этого проводится инструментальный контроль, идентификация опасностей и рисков на каждом рабочем месте, дальнейший мониторинг позволяет формулировать мероприятия по их снижению.

Кроме того, согласно коллективному договору сотрудники АО "Транснефть - Западная Сибирь" обеспечиваются сертифицированной специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты. Также для работников создаются комфортные санитарно-бытовые условия, предусмотрено проведение вакцинации и организация санаторно-курортного лечения.

В вопросах кадровой политики предприятие также делает акценты на обучении персонала. Постоянно ведется профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников. Значительное внимание уделяется развитию компетенций молодых специалистов и профориентационной работе со школьниками, организуются тематические экскурсии с посещением производственных объектов.

В июне текущего года филиал АО "Транснефть - Западная Сибирь" - Новосибирское районное нефтепроводное управление (РНУ) - также было признано предприятием с лучшим состоянием условий и охраны труда по итогам 2018 года. Организатором мероприятия выступила администрация г. Новосибирска. При подведении итогов комиссия учитывала 25 критериев, в том числе отсутствие на предприятии за 2018 год случаев производственного травматизма или профессиональных заболеваний, а также проведение в полном объеме специальной оценки условий труда рабочих мест.

Филиал награжден дипломом победителя по итогам городского конкурса. Лидеры конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда будут размещены на Доске почета г. Новосибирска.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"